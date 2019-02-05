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Какое влияние оказывает грязный воздух на переедание

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Какое влияние оказывает грязный воздух на переедание
06:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Влияние грязного воздуха на 34% повышает вероятность употребления продуктов с высоким содержанием жира.

Согласно данным нового исследования ученые из Университета Южной Калифорнии (США), грязный воздух в местах обитания людей влияет на переедание жирной пищей и набор веса. Также было установлено, что в регионах с загрязненным воздухом люди предпочитают употреблять пищу чаще не дома, а в заведениях быстрого питания, что также вносит свою лепту в их склонность к ожирению.

Американские исследователи констатировали, что жизнь в городах с грязным воздухом, для которого характерен высокий уровень частиц, производимых электростанциями и выхлопными системами автомобилей, - сопряжена с перееданием жирными продуктами.

"Влияние грязного воздуха на 34% повышает вероятность употребления продуктов с высоким содержанием жира", - заявили специалисты.

К подобному заключению ученые пришли, проанализировав данные 3100 школьников. В ходе исследования они ежедневно отчитывались о своем рационе питания. Параллельно исследователи производили замеры уровня загрязняющих воздух веществ в месте жительства добровольцев. В итоге учеными были обнаружены некоторые закономерности между наличием грязного воздуха в регионе проживания и нездоровыми пищевыми особенностями у испытуемых.

В частности, оказалось, что более высокие уровни диоксида азота в воздухе, коррелировали с более высоким потреблением продуктов, содержащими крайне вредные для сердечно-сосудистой системы трансжиры, а также с перееданием в целом.

"Чем больше на организм влияют загрязнителей воздуха, тем больше вероятность того, что человек будет переедать жирной пищей. Эта зависимость сохраняется с учетом таких факторов, как доход семьи, уровень образования родителей и наличие ресторанов быстрого питания в радиусе 500 метров от дома или школы", – сообщили авторы проекта.

Ученые пока не очень хорошо понимают механизм влияния грязного воздуха на переедание жирной пищей. По одной из версий, загрязняющие частицы воздуха нарушают метаболизм и способствуют снижению уровня сахара в крови, что провоцирует чувство голода. Также исследователи допускают, что вдыхание загрязняющих веществ может вызвать в организме воспаление, приводящее к ожирению.

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Фигура, Лишний вес, Причины, Переедание.
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