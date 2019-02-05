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Стало известно, как длительность сна влияет на сердце

Стало известно, как длительность сна влияет на сердце
08:46 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: У людей, спящих менее шести часов в сутки, риск развития ишемической болезни сердца и инсульта увеличивается на 11 процентов.

Рекомендуется спать не менее шести часов в день.

Однако сон длительностью более восьми часов повышает этот риск уже на 33 процента. К такому выводу пришли специалисты из Европейского общества кардиологии.

Таким образом, оптимальное время сна - от семи до восьми часов. Также специалисты отметили, что кратковременный отдых (в течение 20-30 минут) также безопасен для здоровья. Данные ученых основываются на мета-анализе 11 исследований с участием более миллиона взрослых людей.

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"Результаты нашей работы демонстрируют, что слишком много или слишком мало спать неблагоприятно для сердца. Чтобы точно выяснить, почему, необходимо провести дополнительное исследование. Пока же ясно, что сон влияет на биологические процессы, такие как метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспалительные процессы - все это воздействует на сердечно-сосудистую систему", - пояснил доктор Эпайминондас Фонтас.

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Здоровье, Сон, Сколько нужно спать, Правильный сон, Советы медиков.
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