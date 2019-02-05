Медики рассказали, какой продукт способен защитить от инсульта

Новости шоу бизнеса: Определенные продукты забивают артерии, другие, напротив, очищают артерии и улучшают кровоток.

Эти 10 продуктов снижают уровень холестерина и очищают артерии.

Состояние сердечно-сосудистой системы во многом зависит от того, что человек привык есть.

Для того, чтобы улучшить состояние своих артерий, нужно пересмотреть свое питание. Если перестать мазать бутерброды майонезом, добавляя вместо него кусочек авокадо, то всего через неделю уровень общего холестерина в крови станет ниже на 17%. Быть здоровым и долго жить намного проще, чем кажется, для этого нужно заботиться о кровотоке и об артериях. Эти продукты снижают уровни плохого холестерина и очищают артерии.

Цельное зерно

В крупах и выпечке из цельного зерна содержится много растворимой клетчатки, она обладает свойством связывать холестерин из еды и выводить его из организма. Когда телу понадобится холестерол, оно возьмет его из крови, а не из пищи. Цельнозерновые продукты уместны для употребления в любое время дня.

Оливковое масло

Люди, которые регулярно употребляют оливковое масло, на 41% менее подвержены инсультам по сравнению с теми, кто не использует данный продукт. Однако, при употреблении оливкового масла нужно помнить о его высокой калорийности.

Орехи

Представляют собой источники витаминов А и Е, а также альфа-линоленовой и полезных мононенасыщенных жиров. Употребление орехов снижает уровень плохого холестерина, вместе с ним снижается риск заболеваний сосудов и сердца. Перекусывать орехами намного полезнее, чем печеньками и другими снеками.

Спаржа

Один из лучших продуктов для очищения артерий, спаржа не только снижает уровень вредного холестерина, но и обладает противовоспалительным эффектом. Регулярное употребление спаржи помогает нормализовать артериальное давление.

Гранат

В гранатовом соке содержатся фитохимические вещества, которые работают, как антиоксиданты. Употребление гранатового сока стимулирует выработку оксида азота, разжижающего кровь и ускоряющего кровоток.

Куркума

Основной причиной развития атеросклероза является воспаление, куркума содержит особое вещество, подавляющее воспалительные процессы. Куркумин не только снижает воспаление, но и снижает количество жировых отложений в сосудах на целых 26%.

Хурма

Намного полезнее, чем яблоки, в хурме содержится в два раза больше антиоксидантов и клетчатки. Употребление куркумы снижает уровень триглицеридов и холестерина ЛПНП, очищая артерии.

Спирулина

Суточная дозировка спирулины составляет 4500 мг, это количество сказывается на состоянии стенок артерий и кровяном давлении. Помимо этого спирулина влияет на работу печени, благодаря чему вредный ЛПНП холестерин становится на 10% ниже, а полезный ЛПВП холестерин повышается на 15%.

Сыр

Сложно поверить, но такой продукт, как сыр, способен снизить артериальное давление. Исследования показали, что ежедневное употребление трех небольших порций обезжиренного сыра в день снижает систолическое давление, то есть силу, с которой кровь давит на стенки сосудов.

Арбуз

В арбузе содержится аминокислота L-цитруллина, она помогает организму производить оксид азота для расширения стенок кровеносных сосудов. Дневная норма аминокислоты составляет 4000 мг, при ее употреблении в течение шести недель наблюдается снижение артериального давления.