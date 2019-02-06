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Как выбрать качественный кефир: полезные советы

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Как выбрать качественный кефир: полезные советы
05:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с информацией на этикетке: очень важно иметь представление о составе кефира.

Срок годности натурального кефира составляет 10-14 дней. Если указано, что более месяца, то, скорее всего, кефир производили с добавлением растительных жиров, а также искусственных эмульгаторов.

По всем правилам состав молока при изготовлении данного продукта менять нельзя, а использование растительных жиров свидетельствует о фальсификации. Получившуюся в результате массу нельзя будет назвать даже кефирным продуктом. К слову, между кефиром и кефирным продуктом разница заключается лишь в закваске.

Смотреть на дату изготовления стоит и в том случае, если у вас есть особые вкусовые предпочтения. Например, кефир, которому не более двух дней от роду, не такой кислый, как продукт, хранящийся на прилавке три дня или дольше. Важное значение имеет и тот факт, где произведен кефир: идеально, если неподалеку от точки продажи.

Свежий кефир имеет слабительный эффект, а продукт трехдневной выдержки, наоборот, крепит. Максимально полезный кефир имеет жирность в районе 2,5-3,2%. Натуральный продукт содержит лактобактерии, бифидобактерии, а также витамины B и D, которые укрепляют здоровье кишечника.

Кроме того, кефир не должен иметь резкий запах. Не допускаются также горечь или же сладковатый привкус. А вот желтоватый оттенок, отмечают специалисты Роскачества, никак не свидетельствует о плохом качестве. Хранить кефир можно около 4-6 часов при температуре менее 10 °С, так как процесс брожения протекает быстрее.

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Кефир, Йогурт, Срок годности, Этикетка на кефире.
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