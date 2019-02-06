Названы продукты, которые предотвращают старение кожи

Новости шоу бизнеса: Названо несколько продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто не хочет стареть.

Эту пищу рекомендуют включить в ежедневные рацион.

Правильное питание может сделать ненужными антивозрастные кремы и инъекции, считает известный американский пластический хирург Энтони Юн.

"Пища, которую едите, может влиять на появление морщин, на степень упругости и эластичности кожи, и даже на ее склонность к загару. Изменения в диете помогут убрать годы с вашего лица", - заявил Юн.

Яйца

Они содержат вещества, способствующие выработке коллагена - белка соединительной ткани, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Кроме того, в яйцах много витамина А. Ежедневное потребление яиц сделает вашу кожу здоровой и упругой.

Помидоры или томатная паста

Это отличный источник антиоксиданта ликопина, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. А именно воспаление ускоряет старение кожи. Кроме того, ликопин защищает кожу от солнечных ожогов.

Горький шоколад, содержащий не менее 70% какао

Присутствующие в нем флавоноиды защищают кожу от солнца и усиливают кровообращение, благодаря чему на ваших щеках будет играть здоровый румянец.

Зеленый чай

В нем больше полезных для кожи антиоксидантов, чем в черном кофе, а бодрит он не хуже.

Креветки

Они богаты витамином E, который помогает коже восстановиться от различных повреждений.

Также специалисты по питанию советуют включать в свой рацион говядину, курицу, рыбу, много овощей и ягод.