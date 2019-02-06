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Стало известно, какой напиток разрушает зубную эмаль

Стало известно, какой напиток разрушает зубную эмаль
09:40 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Существует несколько исследований, которые утверждают, что чай может нести как пользу, так и вред.

Медики рассказали о вредных свойствах чая.

Чай превосходно утоляет жажду и бодрит, снижает уровень холестерина и нормализует работу сердечно-сосудистой системы, замедляет старение и даже делает умнее.

Но есть и негативные стороны от его употребления.

1. Горячий чай может вызвать кровотечение

Британский отоларинголог и пластический хирург Генри Шарп (Henry Sharpe) полагает, что привычка пить чай обжигающе горячим может плохо сказаться на сосудах носоглотки. Пар из чашки заставляет их расширяться и нередко провоцирует носовые кровотечения.

Кроме того, существует версия, что горячий чай может увеличить риск развития рака пищевода. К счастью, с ней согласны не все.

В любом случае оптимальной температурой напитка считаются 50–60 °С. Чтобы достичь идеала, чашке со свежезаваренным питьём достаточно постоять 5–7 минут при комнатной температуре.

2. Слишком крепкий чай разрушает зубы и кости

The New England Journal of Medicine опубликовал истории нескольких пациентов, пострадавших от привычки пить слишком крепкий напиток. Так, примечателен случай 47-летней женщины, на протяжении 17 лет ежедневно угощавшейся чаем, заваренным из 100–150 пакетиков. За относительно короткий срок она потеряла практически все зубы и приобрела излишнюю хрупкость костей. Это симптомы скелетного флюороза. Его вызывает накопление в костях фтора, поступающего в том числе из крепкого чая.

Понятно, что столько крепкого чая не каждый в себя вольёт, однако помнить о мере всё-таки стоит. Диетологи рекомендуют употреблять не более 4–5 чашек в день.

3. Чай может содержать тяжёлые металлы

В 2013 году канадский Journal of Toxicology опубликовал результаты исследования большого количества образцов пакетированного чая из разных регионов планеты.

Токсикологи обнаружили в образцах тяжелые металлы, в частности свинец, алюминий, мышьяк и кадмий. Предполагается, что металлы попадают в чайные листья из-за загрязнённости почвы: нередко плантации располагаются, например, рядом с неэкологичными угольными электростанциями.

Концентрация металлов в напитке зависит от времени заваривания. Если пакетик находится в воде 15–17 минут, уровень токсичных веществ поднимается до небезопасного (например, в некоторых образцах концентрация алюминия составила до 11 449 мкг/л при допустимом дневном максимуме в 7 000 мкг/л).

Учёные сделали вывод: чем дольше заваривается чай, тем больше всякой гадости вымывается из листьев в воду. Поэтому не стоит настаивать напиток дольше 3 минут.

Ещё один вариант - отдавать предпочтение белому чаю. Его листья срывают совсем молодыми, а значит, они не успевают накопить в себе критическую дозу тяжёлых металлов.

4. Иногда чай вреден для печени

Травяные чаи нередко накапливают в себе пирролизидиновые алкалоиды - токсины, вырабатываемые некоторыми видами цветущих растений. Например, безобидной на первый взгляд мать-и-мачехой.

Эти токсины негативно влияют на организм в целом, но основной их мишенью является печень. В 2015 году американский журнал Food Chemistry опубликовал результаты исследования 44 образцов травяных чаёв, предназначенных для младенцев, беременных и кормящих женщин. Учёные обнаружили пирролизидиновые алкалоиды в 86% образцов.

В принципе, доза токсинов, которую реально получить из чая (при умеренном его употреблении, естественно), для взрослого человека практически безопасна. С грудными детьми, а также беременными и кормящими женщинами ситуация иная. Из-за низкого веса тела младенец и тем более ещё не рождённый малыш более уязвимы для токсинов, которые попадают к ним от матери.

5. Употребление чая после еды может привести к нехватке железа

Исследования, проведённые в Калифорнийском университете в 2011 году, доказали: чай «связывает» поступившее с пищей железо, значительно ухудшая его поглощение организмом. Если регулярно пить чай после еды, можно допиться до железистого дефицита, что чревато неприятными последствиями: от ухудшения состояния кожи, волос, вялости до железодефицитной анемии, разбираться с которой придётся вместе с врачом.

Поэтому медики рекомендуют не запивать любимым напитком завтрак, обед или ужин. До чаепития должно пройти хотя бы 20 минут.

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6. Чай провоцирует бессонницу

Виноваты в этом кофеин и ароматические вещества, за которые мы, собственно, чай и любим. Бодрящий эффект напитка имеет физиологическую основу: пульс учащается, кровоток ускоряется, надпочечники выделяют больше адреналина, центральная нервная система и головной мозг приходят в возбуждение. Утром или в разгар трудового дня чай - просто находка!

А вот вечером чайное перевозбуждение может перебить вам весь сон. Если уж очень хочется чаю на ночь, лучше ограничиться травяными напитками, содержание кофеина в которых снижено по сравнению с чёрным и особенно зелёным чаем.

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Здоровье, Зубы, Зубная эмаль, Советы стоматологов, Здоровье зубов, Советы медиков.
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