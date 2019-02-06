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Поставки лекарств для онкобольных заблокированы по всей Украине

Поставки лекарств для онкобольных заблокированы по всей Украине
13:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Атака на Супрун заблокировала поставку вакцин и лекарств для диабетиков и онкобольных по всей Украине.

Постановление Окружного административного суда г. Киева относительно отстранения от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств до пациентов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что препараты на сумму свыше 633 млн грн, закупленные за бюджетные средства, не могут быть отправлены в медучреждения, поскольку распределение препаратов происходит по подписи и.о. министра.

Также существует высокий риск срыва закупочного процесса за средства 2019 года. Отмечается, что решение суда блокирует доступ пациентов к лекарствам, гарантированным государством, и ставит под угрозу здоровье и жизни тысяч украинцев.

«Сейчас на складах Государственных предприятий “Укрвакцина” и “Укрмедпостач” готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам государственных закупок. Среди них - вакцины против кори, паротита и краснухи (почти 390 тысяч доз) и полиомиелита (954 тысячи доз). В условиях масштабной вспышки кори, которая сейчас есть в Украине, любые задержки с поставкой вакцин в регионы недопустимы! Ведь только вакцинация может защитить от болезней, которые приводят к тяжелым осложнениям и смерти», - говорится в сообщении МОЗ.

Кроме того, на складах пока находятся лекарства для онкобольных детей и взрослых, пациентов с диабетом, болезнями сердца, гепатитом; препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии. В министерстве подчеркивают, что вопрос доступа пациентов к этим лекарствам часто является вопросом жизни и смерти.

Часть препаратов дорогостоящие, и пациенты зачастую не могут купить их самостоятельно. Именно поэтому так важно, чтобы поставки происходили по графику. «Право подписи приказов о распределении лекарств и медизделий в регионы есть лишь у и.о. министра здравоохранения.

Супрун отреагировала на решение суда о ее отстранении

Из-за решения Окружного административного суда г. Киева препараты будут оставаться на складах», - подчеркнули в МОЗ. В ближайшее время ожидаются также поставки дорогостоящих лекарств против ВИЧ/СПИДа, онкологии, гепатита и других заболеваний. Без и.о. министра работа по поставке и развозке лекарств будет заблокирована. Под вопросом оказалось также начало закупочного процесса за средства Госбюджета 2019 года.

Отмечается, что уже в феврале МОЗ планировало подписание первых соглашений на закупки лекарств с международными специализированными организациями. Однако и этот процесс из-за решения суда может быть отсрочен, поскольку подписывать договоры - это также ответственность.и.о. министра.

В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

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Лекарства, Онкобольные, МОЗ, Вакцины, Ульяна Супрун, Минздрава.
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