Питаться с умом: 15 продуктов, полезных для мозга Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько всего делает наш мозг и как много в нашей жизнедеятельности зависит от его работы? Все больше ученых уделяют внимание не только изучению возможностей развития умственных способностей человека и его интеллекта, но и влиянию работы мозга на процессы жизнедеятельности организма и его старения. Так какие же продукты стоит употреблять в пищу, чтобы помочь нашему мозгу?