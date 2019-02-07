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Четверг, 07.02.2019
Питаться с умом: 15 продуктов, полезных для мозга
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Питаться с умом: 15 продуктов, полезных для мозга

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько всего делает наш мозг и как много в нашей жизнедеятельности зависит от его работы? Все больше ученых уделяют внимание не только изучению возможностей развития умственных способностей человека и его интеллекта, но и влиянию работы мозга на процессы жизнедеятельности организма и его старения. Так какие же продукты стоит употреблять в пищу, чтобы помочь нашему мозгу?
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Полезный продукты, Полезные продукты для ума.
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