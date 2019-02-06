Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови

Новости шоу бизнеса: Так называемый кофе по-турецки не только крепче других видов этого напитка, у него ещё и имеются выраженные преимущества для нашего здоровья.

Вот 5 причин регулярно пить кофе по-турецки

1. Повышает спортивные показатели. Свойства кофеина хорошо изучены, это натуральный стимулятор, который повышает спортивные и интеллектуальные показатели. Кофе по-турецки обеспечивает нашему организму более высокую концентрацию кофеина, что может быть особенно полезным для физических нагрузок, как подтвердило исследование с участием 20 профессиональных спортсменов.

2. Содержит полезные компоненты. Поскольку кофе по-турецки является нефильтрованным, в нём более высокий уровень полезных компонентов из обычных видов кофе. Кофейные зёрна содержат хлорогеновую кислоту, относящуюся к категории полифенольных антиоксидантов. В частности, эта кислота снижает уровень воспалений, уменьшает показатели сахара в крови, холестерина и артериального давления. При приготовлении кофе по-турецки концентрация хлорогеновой кислоты в этом напитке выше, чем при других методах варки кофе.

3. Защищает интеллект. Употребление кофе с кофеином обеспечивает защиту для мозга против некоторых неврологических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, как показал метаанализ 11 исследований с участием 29 000 человек. Доказано, что самые большие любители кофе уменьшали риска болезни Альцгеймера на 27%.

4. Защищает от других болезней. Кофе уменьшает риск целого ряда хронических недугов, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Исследования продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе в день связана с уменьшением риска развития диабета второго типа на 7%. Регулярное употребление от 3 до 5 чашек кофе в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

5. Добавление кардамона делает кофе ещё более мощным. Кофе по-турецки часто варят с использованием кардамона - сладкой специи, связанной с большими преимуществами для здоровья. Кардамон содержит мощные антиоксиданты, уменьшающие уровень воспалений и снижающие риск хронических болезней. А в экспериментах на мышах было доказано, что когда кардмон способен сражаться с раком и бактериями.