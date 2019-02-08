Несколько советов, как вывести неприятные запахи из квартиры

В повседневной жизни наличие разных запахов неизбежно. И хорошо, если они приятные. Но бывает так, что сколько не чистишь, стираешь или моешь, неприятный аромат разносится по квартире мгновенно и беспощадно. Справиться с проблемой помогут натуральные и покупные средства, но только эффективные, проверенные множеством хозяек. Зная некоторые секреты, можно не только избавиться от неприятного запаха, но и предотвратить его появление.