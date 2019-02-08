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Знакомые и простые фрукты, которые помогут снизить давление

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Знакомые и простые фрукты, которые помогут снизить давление
15:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Мы выяснили, какие фрукты облегчат жизнь гипертоникам.

Давно известно, что каждый фрукт обладает определенными свойствами, витаминами и минералами, употребление которых помогает нам в профилактике болезней, также обеспечивает наш организм энергией. Но только эти фрукты помогут гипертоникам, так как польза их состоит в том, что они легко снижают артериальное давление организма человека.

Бананы

Польза: в одном маленьком плоде имеется более 400мг калия, который полезен при гипертонии. Также подходит людям, у которых имеется недостаток жидкости в организме.

Авокадо

Травы, которые помогут при желчнокаменной болезни

Польза: в нем содержится очень много калия, а также жирный алкалоид авокаден.

Папайя

Польза: эффективно снижает повышенное артериальное давление.

Кокосовая вода

Стало известно, какой продукт защитит от язвы желудка

Польза: систематическое употребление кокосовой воды в качестве напитка спасает гипертоников от повышенного давления. Известно, что в 240 мл этой воды содержится 600 мг калия. Кокосовая вода помогает восстановить водно-солевой баланс в организме.

Ягоды

Польза: в диету гипертоникам также следует включить побольше ягод. В них кладезь полезных витаминов, компонентов флавоноидов, которые нормализуют давление.

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Продукты, Фрукты, Давление, Гипертоники.
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