Знакомые и простые фрукты, которые помогут снизить давление

Новости шоу бизнеса: Мы выяснили, какие фрукты облегчат жизнь гипертоникам.

Давно известно, что каждый фрукт обладает определенными свойствами, витаминами и минералами, употребление которых помогает нам в профилактике болезней, также обеспечивает наш организм энергией. Но только эти фрукты помогут гипертоникам, так как польза их состоит в том, что они легко снижают артериальное давление организма человека.

Бананы

Польза: в одном маленьком плоде имеется более 400мг калия, который полезен при гипертонии. Также подходит людям, у которых имеется недостаток жидкости в организме.

Авокадо

Польза: в нем содержится очень много калия, а также жирный алкалоид авокаден.

Папайя

Польза: эффективно снижает повышенное артериальное давление.

Кокосовая вода

Польза: систематическое употребление кокосовой воды в качестве напитка спасает гипертоников от повышенного давления. Известно, что в 240 мл этой воды содержится 600 мг калия. Кокосовая вода помогает восстановить водно-солевой баланс в организме.

Ягоды

Польза: в диету гипертоникам также следует включить побольше ягод. В них кладезь полезных витаминов, компонентов флавоноидов, которые нормализуют давление.