Знакомые и простые фрукты, которые помогут снизить давление

Давно известно, что каждый фрукт обладает определенными свойствами, витаминами и минералами, употребление которых помогает нам в профилактике болезней, также обеспечивает наш организм энергией. Но только эти фрукты помогут гипертоникам, так как польза их состоит в том, что они легко снижают артериальное давление организма человека.
Бананы
Польза: в одном маленьком плоде имеется более 400мг калия, который полезен при гипертонии. Также подходит людям, у которых имеется недостаток жидкости в организме.
Авокадо
Польза: в нем содержится очень много калия, а также жирный алкалоид авокаден.
Папайя
Польза: эффективно снижает повышенное артериальное давление.
Кокосовая вода
Польза: систематическое употребление кокосовой воды в качестве напитка спасает гипертоников от повышенного давления. Известно, что в 240 мл этой воды содержится 600 мг калия. Кокосовая вода помогает восстановить водно-солевой баланс в организме.
Ягоды
Польза: в диету гипертоникам также следует включить побольше ягод. В них кладезь полезных витаминов, компонентов флавоноидов, которые нормализуют давление.