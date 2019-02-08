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Как продлить молодость кожи: советы косметологов

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Как продлить молодость кожи: советы косметологов
19:52 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Время идет вперед, дети растут, а взрослые люди становятся с каждым годом старше, к сожалению люди не молодеют, а стареют, поэтому в глубине души каждый человек хочет, как можно дольше быть молодым.

Многие годы потраченных на эксперименты с косметикой и народными средствами человечество научилось использовать дары природы для продления молодости. Так что не стоит расстраиваться, а наоборот жить дальше, ухаживать за собой и выглядеть с каждым годом все шикарней и шикарней, после 30 лет жизнь только начинается.

Существует достаточное количество способов сохранить свою молодость, среди которых простые и практически не требуют материальных затрат: правильный уход за кожей, правильный режим сна, правильный режим питания, не переусердствовать с масками, походы в салон красоты — Эден Матин, SPA – салоны, солярий.

Снимать макияж нужно правильно!

Как сохранить молодость лица: продукты которые помогут

Хочется отметить, что молочком умываться не рекомендуется, после умывания оно остается на коже и закупоривает поры. Лучше отдать предпочтение нейтральным косметическим средствам таким как мыло, гели и пенки. Умываться следует водой комнатной температуры, чтобы кожа не испытывала сильный стресс, вследствие которого на лице могут появиться сосудистые звездочки.

Правильный режим!

Каждому человеку, который ухаживает за кожей лица должен помнить, что после 20:00 вечера организм начинает отдыхать. Чтобы кожа не испытывала сильный стресс, в вечернее время достаточно умыть свое лицо водой комнатной температуры и нанести на кожу лица питательный крем, и то не меньше чем за 2 часа до сна, иначе под глазами появятся темные круги и мешки, расширенные поры и отеки вовсе радовать не будут.

С масками по аккуратнее!

Маска, как и лекарственное средство – полезна только в меру, ее переизбыток может вызвать вовсе не тот эффект, который ожидается. Стоит помнить, что в домашних условиях маска наноситься на кожу лица не больше чем на 7 – 10 минут, если ее передержать, то кожа начнет задыхаться, в итоге она начнет шелушиться, маску следует смывать обычной водой.

Правильный режим сна!

Фрукт, который не дает коже стареть

Третью часть своей жизни человек тратит на сон, наукой доказано если не спать 10 дней, то можно умереть, а это говорит о том, что сон продлевает жизнь. Правильный режим сна продлевает не только жизнь, но и молодость. Считается, что для полного отдыха организму необходимо около 8 часов в сутки здорового сна. Но каждый человек индивидуален поэтому стоит прислушаться к себе и понять, сколько часов ему необходимо чтобы восстановить силы и отдохнуть.

Правильный режим питания!

То как организм после 20:00 начинает отдыхать, в нем начинается замедленный процесс обмена веществ, а это говорит о том, что в вечернее время утолить свой аппетит к еде можно лишь молочными продуктами и фруктами чтобы не нагружать организм и утром проснуться бодрым полным сил. Следует помнить, что внутреннее состояние организма в первую очередь сказывается на лице.

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Здоровье, Кожа, Молодость, Косметолог, Молодость кожи, Как сохранить молодость кожи.
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