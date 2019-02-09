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Неожиданные и весьма эффективные примеры использования банановой кожуры
Банан - это восхитительный на вкус, универсальный и полезный для здоровья плод, который можно использовать в сотнях различных рецептов. Обычно все, когда съедают банан, то выбрасывают кожуру от него. На самом деле, этого делать не стоит, поскольку есть десятки способов использовать ее. Приведем лишь некоторые из примеров.
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