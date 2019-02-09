10 полезных свойств тыквенных семечек

Слегка поджаренные тыквенные семечки для многих приятное воспоминание из детства, проведенного у бабушки в деревне. Но и для многих городских жителей тыквенные семечки стали открытием, их сейчас широко используют в качестве необыкновенно полезного и вкусного продукта питания. Они содержат ценные масла, обладающие целительным эффектом. Детям давали семечки для защиты от глистов, мужчинам их рекомендовали для лечения и профилактики заболеваний предстательной железы, женщины ими лечили заболевания мочеполовой системы.