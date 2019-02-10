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Стало известно, какие блюда обладают противовирусным эффектом

Стало известно, какие блюда обладают противовирусным эффектом
11:06 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Зимой особенно необходимо укреплять иммунитет питательными и вкусными блюдами, поскольку риск простудиться особенно велик, считают специалисты.

Чтобы укрепить защитные функции своего организма, нужно ежедневно гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и правильно питаться, обогащая рацион витаминами и полезными микроэлементами.

Зимой организму особенно нужны тепло и энергия, поэтому основу рациона должны составлять блюда, содержащие не только полезные белки и углеводы, но и полезные жиры. Борщ с фасолью, наваристая уха, каши, жаркое с овощами и мясом или грибами, тушеное мясо, теплые салаты помогают эффективно поддерживать жизненно важные органы и иммунную систему.

Смело насыщайте свое зимнее меню мясными блюдами, богатыми не только полезными питательными веществами, но и холестерином, дали нетривиальный совет специалисты. Холестерин необходим человеку, лишь его переизбыток приводит к сужению сосудов, повышению артериального давления и набору лишней массы тела. Чтобы этого избежать, нужно употреблять достаточно свежих овощах и фруктов, ягод и зелени. Во всякий сезон полезны соки и смузи из них. И, конечно, очень важно пить воду и согревающие чаи из лекарственных трав, которые помогут произвести очиститься вашей пищеварительной системе.

Специи, которые способствуют потере веса

Не следует пренебрегать и молочнокислыми продуктами, поскольку они улучшают микрофлору кишечника и способствуют размножению в нем полезных бактерий. Те в свою очередь ускоряют обмен веществ, помогая иммунной системе создавать новые клетки, которые защитят организм от опасных вирусов.

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Здоровье, Вкусные блюда, Советы медиков.
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