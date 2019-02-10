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Список продуктов питания, которые полезно есть при диабете

Список продуктов питания, которые полезно есть при диабете
14:54 Сегодня Телеграф http://24apteka.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Сегодня максимальное количество людей за всю историю человечества страдает от диабета второго типа, и ещё большее их число находятся в группе риска.

Это простое изменение в привычном рационе поможет предотвратить развитие основных симптомов диабета второго типа. К ним относятся частные мочеиспускания и неожиданная потеря в весе.

При этом ученые строят самые мрачные прогнозы, связанные с малоподвижным образом жизни человечества и увлечением нездоровой пищей. Лишний вес и ожирение являются главными факторами риска этой болезни. Ну а наиболее распространенными симптомами диабета второго типа считают частые мочеиспускания, внезапные скачки аппетита, перепады настроения и проблемы со сном. Один из самых эффективных способов снижения скачков уровня сахара в крови и предотвращение непосредственно диабета связан с простым изменением в питании.

В частности, не так давно исследователи выяснили, что употребление цельнозерновых продуктов уменьшает риск диабета второго типа. Такие выводы были сделаны шведскими учеными на основе наблюдений более чем за 55 тысячами людей на протяжении многих лет. Исследователи отмечают, что раньше подобные исследования касались американцев, которые получают цельнозерновые продукты на основе пшеницы. А теперь внимание обращалось на другие типы злаков, содержащих диетические волокна и биоактивные субстанции.

Стало известно, что произойдет с организмом если отказаться от сахара

Результаты показали, что все распространённые цельнозерновые злаки оказываюет положительный эффект на снижение риска диабета второго типа и его симптомов. Среди них пшеница, рожь и овес. К полезным источникам цельнозерновых злаков относятся хлеб из цельной пшеницы, паста или крекеры, коричневый рис, ячмень, овес, кукуруза, гречка и булгур.

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Продукты питания, Продукты, Диабет, Советы медиков.
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