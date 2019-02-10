Врачи рассказали о пользе регулярного употребления яблочного уксуса

Новости шоу бизнеса: Почти у каждого в доме есть яблочный уксус, а он является одним из наиболее полезных ингредиентов, которые могут лечить огромное количество заболеваний.

А именно, считается, что эта чудотворная жидкость, может помочь в лечении симптомов простуды, лечит икоту, способствует снижению веса и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. И это только начало.

Действует как антиоксидант

В яблочном уксусе высокое содержание антиоксидантов, в том числе галловой кислоты, катехина, кофейной и хлорогеновой кислоты, которые укрепляют здоровье и помогают функционировать организму.

Контролирует уровень холестерина

Яблочный уксус поддерживает здоровый уровень холестерина и предотвращает от множества причин высокого уровня холестерина, артериального повреждения или окисления.

Контролирует уровень сахара в крови

Согласно многочисленным исследованиям, яблочный уксус обладает мощными анти-гликемическими свойствами, которые регулируют уровень сахара в крови. На самом деле, это затрудняет часть переваривания крахмала, предотвращая повышение уровня сахара в крови.

Спасает от изжоги

Изжога на самом деле вызвана низким количеством кислоты в желудке. Если вы разведете столовую ложку яблочного уксуса в стакане воды, которая имеет сильные антибиотические свойства, вы будете стимулировать содержание кислоты и таким образом решите эту проблему.

Улучшает усвоение питательных веществ

Уксусная кислота, содержащаяся в яблочном уксусе, может помочь поглощению необходимых минералов из пищи. Рекомендуем использовать яблочный уксус в качестве заправки к салатам и так вы будете поглощать больше питательных веществ из зелени.

Потеря веса

Яблочный уксус является чрезвычайно полезным в борьбе с лишним весом. Уксусная кислота ускоряет обмен веществ, снижает задержку воды и подавляет аппетит.

Кандидоз (молочница)

Исследование подтвердило, что употребляя столовую ложку яблочного уксуса на ежедневной основе в течение двух месяцев, вы можете избавиться от молочницы. Это связано с тем, что уксус обладает мощными противогрибковыми свойствами.

Заложенность пазух

Яблочный уксус полезен в случае заложенности пазух, поскольку он растворяет слизь и облегчает процесс ее выведения из организма. Кроме того, он обладает мощными антибактериальными действиями, и, таким образом, является чрезвычайно эффективным в лечении различных инфекций.

Вот некоторые полезные советы о том, как применять яблочный уксус для того, чтобы пользоваться всеми его преимуществами для здоровья:

Всегда старайтесь покупать не фильтрованный яблочный уксус

Если вы решили пить яблочный уксус на ежедневной основе, разведите две столовые ложки в стакане воды, добавьте немного лимонного сока или меда, чтобы обогатить вкус и наслаждайтесь!

Если вам не нравится вкус этого напитка, вы можете добавлять яблочный уксус в ваши любимые блюда или салаты.

Кроме того, для здоровья сердца будет полезно, если вы будете употреблять две столовые ложки яблочного уксуса каждый день.