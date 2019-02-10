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Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты

Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
20:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Этот овощ поможет в лечении серьезных болезней.

Специалисты обнаружили, что он может также помогать вылечить такие заболевания, как болезни сердца, диабет, рак и катаракта.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что лук оказывает более действенное и мощное воздействие в борьбе с болезнями сердца, чем даже красное вино. Именно поэтому, по мнению диетологов, французы, часто использующие лук в блюдах, гораздо реже страдают от сердечных заболеваний.

Эксперты добавили, что к полезным свойствам лука можно отнести то, что благодаря ему снижается уровень холестерина в крови, улучшается эластичность кровеносных сосудов, нормализуется артериальное давление.

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Именно этот продукт особо полезен при заболеваниях диабетом второго типа, а также при ожирении. И хотя более полезным принято считать сырой лук, в прошедшем тепловую обработку продукте также остаются почти все витамины и микроэлементы.

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Здоровье, Польза, Профилактика, Лук, Овощь.
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