Гипоаллергенные породы собак, которые подойдут каждому Собаки являются привлекательными компаньонами, но если вы склонны к аллергии, то, возможно, старались изо всех сил избегать домашних животных в прошлом. Тем не менее, есть много пород собак, которые гипоаллергенны — то есть они вряд ли вызовут аллергическую реакцию. Ни одна собака не является на 100% безопасной для всех людей с аллергией, но эти породы являются одними из наименее рискованных.