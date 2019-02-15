Продукты, которые стоит исключить из рациона, чтобы похудеть

Для того чтобы процесс похудения был эффективен, из своего меню нужно исключить не только продукты с высокой энергетической ценностью, но и те, которые провоцируют отложение жиров, стимулируют аппетит, замедляют метаболизм.Самой вредной пищей, которая делает невозможным процесс похудения, являются блюда, состоящие из простых углеводов и насыщенных жиров. Итак, исключив следующие продукты из своего рациона можно стать легче и стройнее: