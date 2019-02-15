ТОП-10 напитков и коктейлей для похудения В мире определенно нет женщины, до конца довольной своим весом. Поэтому рано или поздно каждая из нас садится на диету, исходя из своих предпочтений и вкусовых пристрастий. Специалистами по правильному питанию выделено 10 напитков, так называемых диетических коктейлей, которые не только помогают сбросить вес, но и славятся способностью активизировать обмен веществ, утолять чувство голода и расщеплять жировые отложения.