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Исследователи повторно вырастили ампутированные пальцы у мышей

Исследователи повторно вырастили ампутированные пальцы у мышей
04:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Мыши смогли отрастить ампутированные пальцы с помощью всего двух белков.

Хотя ученые уже добивались роста костей в предыдущих исследованиях, в этой работе демонстрируются признаки роста суставов — это совершенно другой уровень, которого раньше нельзя было достичь.

Предварительно регенерировав кость у мышей с использованием белка BMP2, ученые в новом исследовании добавили еще один — BMP9. При использовании этой комбинации более 60 процентов кости лапки образовывали слой хряща в течение трех дней, в то время как без белков ампутированные пальцы заживали бы как обычно. Этот хрящ считается ключевой частью суставов и показывает определенный прогресс в регенерации конечностей. Даже у животных, многие из которых могут отращивать потерянные конечности, редко наблюдается рост суставов и костей.

«Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что лечение факторов роста можно использовать для создания регенерации ранее нерегенерирующей ампутационной раны», —объясняют исследователи в своей статье, которая опубликована в журнале Nature Communications.

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Результаты тестов показали, что процесс регенерации был наиболее эффективным, когда BMP2 применялся сразу, а BMP9 добавлялся через неделю: это приводило к росту более полных суставных структур — даже с некоторыми соединениями с костью. Конечно, мы еще далеки от полного восстановления конечностей у мышей, не говоря уже о людях, но эта работа — уверенный шаг в этом направлении. Человеческий скелет схож со скелетом мыши, а потому ученые не теряют надежды однажды перенести эти результаты на людей.

По словам одного из авторов статьи, сотрудника Техасского университета Кена Мунеоки (Ken Muneoka), новое исследование носит трансформационный характер, а его результаты показывают, что клетки у млекопитающих могут регенерировать части тела при правильном подходе. Они способны, просто не делают этого, и, как утверждает ученый, цель — выяснить, что же их сдерживает.

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Ученым понадобится еще не одно исследование, чтобы понять, как можно «включить» эти клетки, но команда полна надежд. В итоге эта работа может помочь даже в лечении дегенеративных заболеваний суставов, таких как остеоартрит, а в своих исследованиях специалисты черпают вдохновение из животного мира — подробнее изучая, как, например, тритон способен регенерировать конечности. Как предполагает Мунеока, это связано и с активацией нужных клеток. Если в итоге ученым удастся разработать методы восстановления потерянных конечностей, белки BMP2 и BMP9 вполне могут иметь к этому самое непосредственное отношение.

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Исследование, Ученые, Белок, Мышь, Пальцы, Восстановили, Ампутированые.
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