Скачать
Пятница, 22.02.2019
Гастрономические новинки: необычные и очень полезные продукты (Фото)
1 / 11

Гастрономические новинки: необычные и очень полезные продукты (Фото)

Каждый год появляются новые продукты питания (например, семена чиа или киноа) которые доказывают, что для того, чтобы похудеть, не нужно считать калории. Нужно употреблять легкие, натуральные, полезные продукты. Именно эти характеристики объединяют продукты, которые вы обязательно должны попробовать в 2019 году.
miridei.com
Фото: miridei.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Польза, ЗОЖ, Гастрономия.
01:12 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь