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Гастрономические новинки: необычные и очень полезные продукты (Фото)
Каждый год появляются новые продукты питания (например, семена чиа или киноа) которые доказывают, что для того, чтобы похудеть, не нужно считать калории. Нужно употреблять легкие, натуральные, полезные продукты. Именно эти характеристики объединяют продукты, которые вы обязательно должны попробовать в 2019 году.
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