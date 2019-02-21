Новые исследования показали различия в мозге "сов" и "жаворонков"

Новости шоу бизнеса: Ученые нашли различия в работе мозга "жаворонков" и "сов".

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) изучили реакцию "сов" и "жаворонков" на когнитивные тесты в течение дня и показали разницу в двух зонах мозга при помощи МРТ. Работа опубликована в журнале SLEEP.

По словам руководителя исследования доктора Элиза Фейсер-Чайлдса (Elise Facer-Childs), "совы" постоянно испытывают несоответствие между биологическими и социальными часами — то, что многие ощущают при джетлаге. Чтобы показать, почему люди с таким хронотипом могут сталкиваться с трудностями при следовании обычному графику, он вместе с коллегами провел небольшой эксперимент.

Авторы отобрали 38 добровольцев, из них 14 — мужчины. Средний возраст составил 22,7 года. Шестнадцать человек вставали рано, а остальные 22 привыкли подниматься поздно. Их хронотип исследователи также определили по временным периодам выделения мелатонина и кортизола. В дальнейшем участников сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) во время выполнения когнитивных тестов на внимание: например, Stroop Color Word Task — в нем просят назвать цвет, о котором говорит слово, в то время как сами буквы окрашены в другой оттенок. Задания проводились в разные промежутки времени в течение дня с восьми часов утра до восьми вечера.

Биологи отслеживали функциональную связь (functional connectivity) между областями мозга, имеющими общие функциональные свойства. В первую очередь они смотрели на заднюю поясную извилину и медиальную префронтальную кору.

Результаты показали, что "жаворонки" реагировали быстрее в утренние часы и демонстрировали подавляющее преимущество в тестах над "совами". Однако в вечернее время "совы" лучше справлялись с заданиями по сравнению с "жаворонками", но их преимущество не было столь существенно. При этом количество связей в указанных регионах мозга у "жаворонков" оказалось значительно выше, чем у "сов" во все промежутки времени. Авторы надеются, что их данные повлияют на сферу труда и приведут к индивидуализации графика работников, в зависимости от их циркадного ритма.

До этого специалисты из Кембриджского университета провели эксперименты на генетически модифицированных мышах и увидели, что астроциты без содействия нейронов супрахиазматического ядра (СХЯ) могут управлять биологическими часами.