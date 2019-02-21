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Названы десерты, которые восстанавливают нервные клетки

Названы десерты, которые восстанавливают нервные клетки
12:51 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Последние исследования показали, что какао может быть полезно для здоровья и есть такие его свойства, которые ранее не были известны науке.

Американские ученые пришли к выводу, что какао может быть полезно для здоровья, поэтому его нужно употреблять, как в виде напитка, так и в составе десертов.

Так, исследователи говорят, что самое главное свойство какао - это возможность влиять на нервные клетки. Это свойство недавно стало известно науке. Оказалось, что напиток какао оказывает положительное воздействие на психику человека, влияет на нервную систему, помогая нервным клеткам восстанавливаться и налаживает нейронные связи в мозге, которые разрушаются в результате стрессов.

Ученые говорят о том, что польза какао несомненна, но важно также понимать, что использование этого напитка может и отрицательно влиять на организм, если пить его в больших количествах, поскольку кроме антиоксидантов и полезных веществ напиток также содержит калории, которые могут сказываться на фигуре человека, способствуя набору лишнего веса.

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Поэтому исследователи говорят о том. что какао не стоит употреблять с сахаром. Сочетание этих продуктов может негативно сказаться не только на фигуре, но и на зрении человека. Такое сочетание приводит к тому, что зрение человека может нарушаться и падать.

Кроме того, содержащиеся в нём цинк и селен улучшает секрецию эндорфинов и приводят к улучшению настроения человека. Какао можно пить тем, кто вынужден отказаться от употребления кофе, поскольку он такой же вкусный, но не содержит кофеин.

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Сладости, Десерты, Нервные клетки, Советы медиков, Вкусные десерты.
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