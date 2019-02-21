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Найден способ снизить вред от употребления алкоголя

Найден способ снизить вред от употребления алкоголя
21:12 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые пришли к выводу, что в природе существует всего один способ избавления от ядовитых веществ.

Исследователи провели массу экспериментов и определили, что самым верным методом нейтрализации пагубного воздействия спиртных напитков на организм человека является физическая нагрузка средней или высокой степени тяжести.

Получается, что людям, злоупотребляющим алкоголем периодически или изо дня в день, стоит просто заняться каким-либо видом спорта. Значения не имеет, чем именно будет заниматься человек на спортплощадке, дома или в тренажерном зале, главное – это количество потраченного времени на тренировку.

Нужно помнить, что для здорового человека максимальная доза в сутки – один бокал вина или же кружка пива. Людям, у которых имеются какие-нибудь заболевания внутренних органов или же головного мозга, категорически запрещается пить все, что содержит спирт.

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Если человек превысил или регулярно превышает данную норму, то ему нужно заниматься спортом каждый день по 1-2 часа, дабы организм восстанавливался и токсины выходили вместе с потом, а еще для того, чтобы пить и, тем более, злоупотреблять ему вообще перехотелось.

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Здоровье, Алкоголь, Вред.
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