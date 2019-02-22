Нашатырный спирт: Незаменимая вещь в быту Наверняка каждому известно, какой резкий запах у нашатырного спирта. Он может тут же привести в чувство человека, который испытывает недомогание. Но мало кто знает, что возможности нашатырного спирта довольно широки. И в хозяйстве он может быть незаменим.