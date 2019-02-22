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Названы виды рака, которые можно определить по дыханию человека

Названы виды рака, которые можно определить по дыханию человека
12:41 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

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Ученые Кембриджского университета смогли разработать алгоритм, позволяющий диагностировать четыре типа онкологических заболеваний по дыханию человека. Что особенно важно, этот метод позволяет определять рак на ранних стадиях.

По данным издания, сейчас учеными осуществляется исследование с участием 4 000 пациентов, в ходе которого специалисты посредством нового метода будут выявлять у рак легкого, который чаще всего обнаруживается врачами лишь на поздней стадии, когда уже оно неизлечим.

Помимо рака легких, допускают ученые, данный тест позволит также определять рак кишечника, пищевода и желудка. Маркером этих видов онкологических недугов является химический след, который он обнаруживает на вдохе. Этот след улавливается специальным датчиком на кремниевом микрочипе.

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"Инновационная технология позволяет обнаружить злокачественные клетки до появления явных симптомов", - отметили научные эксперты, по словам которых это поможет спасать десятки тысяч жизней ежегодно.

Ранее "дыхательный" метод для выявления рака уже разрабатывался. Он позволял диагностировать только один вид рака - желудка. Новый тест, ориентированный на следы определенных химикатов в выдыхаемом воздухе, будет направлен вначале на вышеназванные четыре вида рака, а затем, как планируется, его будут использовать для диагностирования рака поджелудочной железы, предстательной железы и мочевого пузыря.

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Рак, Здоровье, Заболевание, Рак легких, Рак кишечника, Воспаление, Виды рака, Советы медиков.
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