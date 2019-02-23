Ученые исследовали новый способ предотвратить старение

Новости шоу бизнеса: Новое исследование показало, что пересадка костного мозга молодых лабораторных мышей старым предотвращает снижение когнитивных способностей, сохраняя память.

Сотрудники медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе получили новые данные, свидетельствующие о том, что пересадка молодых тканей может предотвратить проблемы со здоровьем у пожилых людей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Communications Biology, после трансплантации костного мозга здоровой молодой мыши клетки мозга старых мышей сохранялись лучше, а уровень их когнитивных способностей повышался. Ученые надеются, что однажды подобная технология будет применима и для людей. Если дальнейшие исследования подтвердят такую возможность, это может обеспечить путь для разработки методов борьбы с прогрессированием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

В ходе лабораторных экспериментов 18-месячные грызуны получали трансплантаты костного мозга от четырехмесячных мышей или мышей их возраста. Через шесть месяцев обе трансплантированные группы прошли стандартные лабораторные тесты на уровень активности и обучения, а также на пространственную и рабочую память. Мыши, которые получали более молодой костный мозг, превосходили сородичей, которые получили старый костный мозг. Они также превзошли контрольную группу старых мышей, которые не получали трансплантаты. Затем исследовательская группа проверила гиппокамп животных — область, связанную с памятью. Обладатели молодого костного мозга сохранили больше синапсов между нейронами в гиппокампе, чем владельцы старого костного мозга, хотя и имели примерно одинаковое количество нейронов.

Дальнейшие тесты показали и возможную причину недостающих синапсов. Клетки крови, вырабатываемые молодым костным мозгом, снижают активацию микроглии — типа иммунных клеток в мозге. Микроглия поддерживает здоровье нейронов, но может стать сверхактивной и участвовать в разъединении синапсов. С меньшим количеством сверхактивной микроглии нейроны останутся здоровыми — и выживет больше синапсов.

"Хотя предыдущие работы показали, что переливание крови от молодых мышей может обратить вспять снижение когнитивных функций у старых мышей, не совсем понятно, как именно это происходит. В нашей статье мы предполагаем, что один из ответов заключается в специфических свойствах "молодых" клеток крови", — говорит руководитель исследования Хелен Гудридж (Helen Goodridge).

Эта технология напоминает методы компании Ambrosia Health — противоречивой клиники по переливанию крови, которая закрылась на этой неделе, после того как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) предупредило об опасности такого рода процедур. Важно помнить, что мыши не люди, пока нет никаких доказательств того, что это исследование может быть перенесено на организм человека. Ученым предстоит провести много испытаний, прежде чем вывести результаты своей работы на новый уровень. Хотя это не отменяет восторга исследователей относительно своего успеха.