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Суббота, 23.02.2019
Продукты для здоровья ваших волос (Фото)
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Продукты для здоровья ваших волос (Фото)

Красота ваших волос является результатом как качественного ухаживания, так и правильности питания. Уменьшение потребляемого сладкого и вредной пищи дают свои результаты. Ведь волосяные фолликулы строятся из клеток, а им для роста и замены постоянно нужны питательные вещества. Так что же есть для здоровья и красоты волос? Плохой внешний вид волос или выпадение могут быть результатом нарушений структуры волос, которые вызваны с пониженным потреблением белка, жирных кислот, витаминов и минералов. Здоровью волос помогают различные витамины которые мы потребляем: витамин А, витамины В6 и В12, витамин D. Микроэлементы: жирные кислоты омега-3, железо, цинк, магний и селен. Бывает и так, что потребление этих элементов нормальное, но состояние волос проблемное, что возможно означает заболевания внутренних органов. И возможно лучше будет обратиться к докторам.
http://zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Волосы, Продукты, Орехи, Лосось, Тунец, Устрицы.
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