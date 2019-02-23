Продукты для здоровья ваших волос (Фото) Красота ваших волос является результатом как качественного ухаживания, так и правильности питания. Уменьшение потребляемого сладкого и вредной пищи дают свои результаты. Ведь волосяные фолликулы строятся из клеток, а им для роста и замены постоянно нужны питательные вещества. Так что же есть для здоровья и красоты волос? Плохой внешний вид волос или выпадение могут быть результатом нарушений структуры волос, которые вызваны с пониженным потреблением белка, жирных кислот, витаминов и минералов. Здоровью волос помогают различные витамины которые мы потребляем: витамин А, витамины В6 и В12, витамин D. Микроэлементы: жирные кислоты омега-3, железо, цинк, магний и селен. Бывает и так, что потребление этих элементов нормальное, но состояние волос проблемное, что возможно означает заболевания внутренних органов. И возможно лучше будет обратиться к докторам.