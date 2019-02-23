|
|
Продукты для здоровья ваших волос (Фото)
Красота ваших волос является результатом как качественного ухаживания, так и правильности питания. Уменьшение потребляемого сладкого и вредной пищи дают свои результаты. Ведь волосяные фолликулы строятся из клеток, а им для роста и замены постоянно нужны питательные вещества. Так что же есть для здоровья и красоты волос? Плохой внешний вид волос или выпадение могут быть результатом нарушений структуры волос, которые вызваны с пониженным потреблением белка, жирных кислот, витаминов и минералов. Здоровью волос помогают различные витамины которые мы потребляем: витамин А, витамины В6 и В12, витамин D. Микроэлементы: жирные кислоты омега-3, железо, цинк, магний и селен. Бывает и так, что потребление этих элементов нормальное, но состояние волос проблемное, что возможно означает заболевания внутренних органов. И возможно лучше будет обратиться к докторам.
В женском стиле: прикольные мемы про ожидание и реальность
Необычные факты о нашей планете, которых вы еще не знали (Фото)
Автомобильные приколы для хорошего настроения
Различные открытия, которые были сделаны случайно (Фото)
Веселые комиксы, которые рассмешат вас этим вечером
Удивительные портреты собак от талантливого австрийского фотографа (Фото)
Признаки того, что у вы зависимы от своего телефона (Фото)
Нидерланды: страна каналов и дамб (Фото)
Питбули тоже могут быть милыми и смешными
Пушистые родители: невероятно милые снимки животных с их детьми (Фото)
Неординарное решение: креативные скульптуры из волос (Фото)
Юбки, способные украсить любую фигуру (Фото)
Невероятный мир: самые большие животные планеты (Фото)
Невероятно смешные косплеи на известных персонажей и личностей
Большая разница: как меняет мужчину уход за бородой и прической (Фото)
Маникюр 2019: интересные идеи на 8 марта(Фото)
День рождения и как его отмечают ваши питомцы
Лучшие продукты в борьбе против депрессии (Фото)
Удивительные места, где кристально чистая вода (Фото)
Животный позитив: снимки, которые зарядят вас хорошим настроением
Экскурс в историю: невероятные трехколесные автомобили (Фото)
Детская литература от звездных авторов (Фото)
Жизнь в Поднебесной: факты о Китае (Фото)
Сказочные старинные мосты, которые вас удивят (Фото)
Знаменитые сердцееды, которые в школе были далеко не первыми красавцами (Фото)