Врачи объяснили, почему десерт полезнее есть перед обедом

Новости шоу бизнеса: Не все нужно делать так, как делают все.

Американские ученые выяснили, что десерт полезней есть перед обедом, а не после, как принято считать. К такому выводу они пришли после некоторых экспериментов.

По мнению экспертов, если в такой очередности принимать пищу, то можно даже похудеть. Ученые провели эксперимент с добровольцами, которых разделили на две группы. Первой половине дали популярный десерт чизкейк до обеда, а второй - после. Оказалось, что те, кто полакомился вначале сладким, для дальнейшей трапезы выбрали еду менее калорийную, с другими произошло все наоборот, первым делом они плотно пообедали. В итоге они съели на 30% больше калорий, чем первые участники.

Ученые решили, что десерт, имея способность перебивать аппетит, вызывает полное или частичное чувство насыщения, после чего отпадает желание много кушать. Можно сказать, что если перед обедом в небольших количествах есть сладкое, то это будет гораздо полезней, а также поможет держать вес в норме.