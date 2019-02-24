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Медики поделились секретом здорового сна

Медики поделились секретом здорового сна
05:22 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, что очень важно держать ноги в тепле.

Для глубокого сна, при котором организм отдыхает, ноги человека должны быть в тепле, а голова – в холоде. Об этом пишет врач Андрей Беловешкин.

«Закутался одеялом – жарко, раскрылся – холодно, высунул одну ногу – идеально!» или «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Поговорим о них в контексте сна. В норме метаболическая активность в префронтальной коре должна снижаться. А вот при бессоннице она остается повышенной. Гипотермия мозга защищает от эйкозатоксичности, ишемии и является эффективным способом защиты мозга. Любопытно, что в аксонах есть активная экспрессия разобщающих белков UPC-2, что указывает на важную роль температуры. Интересно, что паренхима мозга даже горячее, чем кровь в его сосудах. Понижение температуры мозга замедляет его метаболизма. Для полноценного сна очень важно чередование медленного и быстрого сна, сопряженного с чередованием пониженной и повышенной температуры. Поэтому искусственное небольшое охлаждение головы является эффективным способом борьбы с бессонницей. В эксперименте в шапочках больных с бессонницей циркулировала охлаждённая вода. Результаты показали, что сон подопытных почти ничем не отличался от сна здоровых участниц. Иначе этот способ мы можем рассматривать как охлаждение комнаты)) Одна голова позволяет остывать быстро телу, так как там много кровеносных сосудов, близко расположенных к поверхности кожи. Любопытно, что люди не дрожат, когда холоду подвергается лишь одна голова», - пишет он.

При этом врач добавил, что на качество сна сильно влияет температура ног.

«Теперь про ноги в тепле. В сосудах рук и ног есть большое количество коллатеральных сосудов, принимающих активное участие в терморегуляции. Поэтому большую часть тепла мы теряем через конечности и голову. Ну, с головой это даже полезно, а вот с ногами избыточная потеря тепла нарушает сон. Установлено, что холодные ноги могут быть причиной бессонницы. Чем хуже периферическое кровообращение, тем чаще нарушения сна. Носки позволяют увеличить температуру в периферических частях тела, улучшают качество сна, дают более быстрое засыпание, возможно, стимулируют выделение мелатонина. Кроме носков можно использовать грелку, бутылку с водой. Главное – это не сильное нагревание, а чтобы температура ног и рук была выше, чем в спальне», - отметил А.Беловешкин.

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