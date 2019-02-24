Диетологи назвали страшные последствия отказа от обедов

Новости шоу бизнеса: Время перерыва следует потратить именно на прием пищи.

Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники рискуют заработать тяжелые заболевания.

Нарушения сна и пищеварения, снижение внимательности - все эти проблемы рано или поздно возникают у тех, кто пренебрегает перерывами в работе. Причем "отдых" от основной деятельности в соцсетях не приносит желаемого результата. Время перерыва следует потратить именно на прием пищи, уверяют медики.

Отдых во время работы на несколько минут каждые полчаса рекомендован врачами - это снижает риск появления болей в спине и шее. Работник, не пренебрегающий этим правилом, более продуктивен и менее подвержен стрессам.

Однако последние исследования показали, что перерыв важен именно приемом пищи. Систематический отказ от обеда грозит развитием серьезных желудочных заболеваний. А всякого рода быстрые перекусы увеличивают шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

"Обеденный перерыв - одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда.

По данным исследователей, которые приводит британская The Guardian, полноценный перерыв должен продолжаться 75 минут. Британские парламентарии готовят законопроект, который обяжет руководство учебных заведений и компаний предоставлять это время на отдых. В последнее время отведенное на перерывы время неуклонно сокращалось. Эксперты заметили, что это негативно отразилось на способности к концентрации, общению и в целом на здоровье.