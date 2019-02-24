Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни

Новости шоу бизнеса: Американские ученые из Университета Тафтса выяснили, что шампиньоны являются средством защиты от рака груди.

Регулярное употребление этого продукта в пищу помогает бороться с онкологическим заболеванием. Специалисты провели исследование, в ходе которого женщины, с диагнозом рак груди, каждый день добавляли в свой рацион шампиньоны. Результаты показали, что у пациенток уменьшился рост опухолевых клеток.

Ученые объяснили такой эффект тем, что при попадании в организм эти грибы создают определенный барьер от бактерий и вирусов, которые провоцируют развитие воспалений, способствующих появлению и развитию онкологии. В составе шампиньонов содержатся вещества, которые положительно влияют на дендритные клетки, которые являются основными борцами с раком. В связи с этим увеличивается производство Т-лимфоцитов, укрепляющих иммунную защиту и не позволяющих раковым клеткам поразить организм.

Исследователи порекомендовали тем женщинам, которые уже страдают раком груди или имеют наследственную предрасположенность к нему, добавить в свой ежедневный рацион шампиньоны в количестве примерно 100 г.