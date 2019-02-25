Медики назвали лучшие и худшие продукты для печени

Новости шоу бизнеса: Специалисты рассказали о трех продуктах, употребление которые помогает поддержать здоровье этого ценного органа.

По словам ученых, печень является важнейшим после сердца органом человеческого организма, и потому крайне важно содержать печень в порядке.

По словам экспертов, для хорошей работы печени полезно употреблять в пищу отруби, оливковое масло и спаржу.

В целом, считают специалисты, важно соблюдать следующие рекомендации по оздоровлению печени: не пропускать завтраков, не перекусывать чем попало, не переедать на ночь, активно двигаться и ходить, а также пить достаточное количество воды. В качестве перекусов между основными приемами пищи ученые рекомендуют продукты, полезные для печени, - это цельнозерновой хлеб, орехи, сухофрукты, свежие фрукты.

С приближением лета специалисты советуют чаще готовить и есть салаты из свежих овощей и зелени. По словам медиков, овощи и зелень оказывают существенное позитивное влияние на состояние печени, благоприятствуют активному выведению мусорных и вредных веществ.

Одним из наиболее опасных продуктов для печени ученые считают алкоголь. Эксперты подчеркивают: ошибочно думать, что печень губит только длительное употребление спиртного - для отравления алкоголем достаточно и однократного употребления. Кроме того, очень плохо сказывается на состоянии печени смешение разных видов алкоголя.

Если без выпивки никак, следует выбирать качественный алкоголь: вино, коньяк или водку. При условии, что эти напитки выпиваются умеренно, риск нарушений в работе печени оказывается более низким, чем когда людьми пьются пиво и слабоалкогольные ликеры.

Жирные блюда, консервированные продукты, газировку помимо регулярной выпивки, лучше исключить из рациона. Их употребление повышает содержание "плохого" холестерина в организме и способствует развитию болезней печени, а также ее ожирению. На этом фоне нередко формируются цирроз или рак, предостерегли исследователи.