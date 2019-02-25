Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Корь в Украине: в Минздраве сообщили о спаде заболеваемости

Корь в Украине: в Минздраве сообщили о спаде заболеваемости
14:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15%.

В Украине в период с 17 по 22 февраля 2019 года корью заболели 2,751 тыс. чел. (из них 1,438 тыс. - дети), что на 15,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с начала года от осложнений кори скончались 9 чел., среди них - двое детей. Всего с начала вспышки кори умерли 30 чел.

В целом с 28 декабря 2018 года до 22 января 2019 года корью в Украине заболели 24,042 тыс. чел.: 10,588 тыс. взрослых, 13,454 тыс. детей. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (3,741 тыс. чел.), Винницкой (2,136 тыс. чел.), Ривненской (2,109 тыс. чел.), Хмельницкой (1,779 тыс. чел.) областях и в Киеве (2,083 тыс. чел.).

Заболеваемость корью в Украине: в регионы ввезли свыше 1 млн доз вакцины

Как сообщалось, во Львовской области стартовал второй этап кампании для повышения уровня охвата прививками против кори школьников. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14,545 тыс. школьников. Подобные мероприятия, инициированные местными властями, также проводятся в Виннице.

С начала 2019 года в регионах Украины использовано 187,984 тыс. доз вакцин КПК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Корь, Вакцинация, заболеваемость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь