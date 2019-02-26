Как эффективно защитить кожу зимой (Фото) За окном суровая зима, да еще и отражение в зеркале перестало радовать. Прекрасная раньше кожа лица стала сухой и блеклой. В холодное время наша кожа нуждается в особенно бережном уходе, но с чего начать? Любой эффективный уход за кожей начинается с ухода за здоровьем в целом. А значит он должен быть комплексным, то есть включать в себя и внутренние и внешние факторы.