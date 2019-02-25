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Польза кофе для мужчин подтверждена врачами

Польза кофе для мужчин подтверждена врачами
19:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Оказывается, среди всех существующих напитков есть тот, благодаря которому мужчины могут быть спокойны о своем здоровье.

Правда, употреблять его не стоит в том случае, если представитель сильного пола регулярно налегает на спиртные напитки, потому что можно заполучить массу проблем со здоровьем, начиная от повышенного артериального давления и заканчивая инфарктом.

Речь идет о натуральном кофе. Этот напиток обладает большим количеством целебных для здоровья веществ, но считается наиболее полезным для мужчин. Все дело в том, что не так давно ученые одного из итальянских институтов обнародовали данные крайнего исследования, в результате которого они вывели идеальную формулу защиты от рака простаты и заключается она в ежедневном употреблении натурального кофе.

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Как мы знаем, рак предстательной железы является распространенным заболеванием у мужчин после 40 лет, но на практике у медиков встречаются и совсем молодые пациенты. В связи с неутешительной статистикой, ученые озадачились вопросом о том, как можно защитить мужчину от этого онкологического заболевания.

В течение нескольких лет исследовали собирали данные у семи тысяч мужчин относительно их образа жизни и рациона питания. Сопоставив всю полученную информацию, ученые пришли к единогласному решению - те, кто пьет натуральный кофе каждый день, заболевают раком простаты в 2 раза реже.

Также, им удалось выяснить, что именно кофеин обладает секретным свойством остановки роста раковых клеток, потому что другие мужчины, употребляющие кофе без кофеина, попадали в ту же групп риска перед раком предстательной железы, что и все остальные, кто кофе не пьет вообще.

По словам исследователей, в день мужчина может выпивать 2-3 чашечки натурального кофе. Это позволит ему самостоятельно защититься от онкологии, а если он все-таки заболеет, то у него будет гораздо больше шансов вылечиться, ведь под воздействием кофеина раковые клетки не могут так быстро делиться и образовывать опухоль.

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Здоровье, Мужчины, Кофе, Польза.
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