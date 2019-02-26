Названы продукты, которые нельзя употреблять при простуде

Новости шоу бизнеса: Существует список продуктов, которые противопоказаны при ОРВИ, гриппе, ангине и других подобных заболеваниях: они могут усугубить болезнь и замедлить выздоровление.

Существует распространенный миф о том, что во время болезни полезно голодать. Отчасти это так: переедать действительно не стоит, так как ослабленному инфекцией организму трудно переваривать большое количество пищи, а снижение двигательной активности затрудняет метаболизм. Но садиться на диету и лишать себя питательных веществ тоже не следует: наоборот, во время болезни рацион должен быть полноценным и сбалансированным.

Кондитерские изделия

Печенье, конфеты, выпечка и другие кондитерские изделия - не лучший десерт во время простуды. Дело в том, что они снижают активность лейкоцитов - кровяных клеток, которые борются с вирусами и бактериями. Опасность таят и различные посыпки: кокосовая стружка, маковые зерна, сахарная пудра, какао - они будут раздражать воспаленное горло и провоцировать кашель.

При этом лишать себя удовольствия вовсе необязательно: курага, инжир, чернослив, крекеры и галеты - все они будут отличным дополнением к чаю во время болезни. Еще один полезный десерт - мед, который не только вкусен, но и обладает антибактериальным и иммуностимулирующим действием.

Молочные продукты

Коварство молочных продуктов в том, что они способствуют образованию слизи в организме, затрудняют отхождение мокроты из легких и усиливают насморк. Однако не вся "молочка" одинаково вредна: наиболее нежелательны во время болезни жирные продукты - сливочное масло, сыр и маргарин. А вот горячее молоко с медом, нежирный йогурт, кефир или ряженка вполне допустимы. А чтобы не усиливать слизеобразующий эффект, в них можно добавить немного имбиря или куркумы.

Полуфабрикаты

Во время болезни организм все силы бросает на борьбу с инфекцией. Не усложняйте ему задачу - употребляйте только полезную легкоусвояемую пищу. Увы, колбасы, сосиски и фастфуд к этой категории точно не относятся. Они не только тяжело перевариваются, но и содержат большое количество соли, которая затрудняет выведение жидкости (а значит, и бактерий) из организма. Поэтому потерпите до полного выздоровления, а уж потом побалуете себя любимым бургером или сосисками.

Жареная еда

Пирожки, стейки, блинчики и оладушки, куриные окорочка - все они нежелательны по той же причине, что и фастфуд: они трудно и долго перевариваются. К тому же жареная пища содержит много жира, а это лишняя нагрузка на сердце и печень, которым во время болезни и так приходится несладко. Вместо этого включите в меню куриный бульон с овощами: он не только питателен, но и содержит такое ценное иммуностимулирующее вещество, как карнозин.

Орехи

Хоть орехи полезны и питательны, во время болезни их лучше избегать: в них слишком много калорий, к тому же верхний слой орехов раздражает и высушивает слизистую, что при заболеваниях верхних дыхательных путей крайне нежелательно.

Сырые овощи и фрукты

Польза свежих овощей и фруктов несомненна, однако на их переваривание затрачивается много сил. Поэтому во время болезни дары природы лучше употреблять в вареном, тушеном или запеченном виде. Кроме того, следует быть осторожными с цитрусовыми: в них много витамина С, но при этом они раздражают воспаленную слизистую горла.

Кофе

Кофеин вызывает обезвоживание, а при инфекционных заболеваниях это просто недопустимо, так как вода нужна для выведения из организма бактерий и токсинов. Кроме того, кофеин создает чрезмерную нагрузку на сердце, что еще больше утомляет ослабленный организм. Да и бодрить нервную систему в этот период ни к чему - лучше спокойно полежать и отдохнуть. Поэтому во время болезни, по крайней мере при высокой температуре, от любимого напитка лучше воздержаться, а заодно и от газировки - в ней тоже содержится кофеин. А вот травяные чаи, ягодные морсы, богатые витамином С, и минеральная вода очень даже приветствуются.

Алкоголь

Благодаря сочетанию винных паров, меда и цитрусовых стакан теплого глинтвейна может помочь при переохлаждении и предотвратить насморк. А вот против вирусов и бактерий алкоголь, увы, совершенно бессилен. Он не только не поможет вам выздороветь, но и создаст излишнюю нагрузку на печень, у которой сейчас совсем другая задача - выведение токсинов.

Поэтому забудьте о "профилактической" рюмке водки, а вместо этого приготовьте себе согревающий чай с медом, лимоном и имбирем.