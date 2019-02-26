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Мифы о полезном завтраке, в которые мы до сих пор верим

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Мифы о полезном завтраке, в которые мы до сих пор верим
21:55 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Кэтрин Зерацки, диетолог клиники Мейо в Рочестере (США) назвала и развеяла 5 самых распространенных заблуждений о завтраке.

Миф 1: завтрак влияет на вес

Реальность: завтрак не оказывает прямого влияния на массу тела. Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что не имеет значения, плотно ли человек завтракает, или же вовсе не ест по утрам. 300 добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет разделили на две группы: участники первой группы в течение 16 недель завтракали привычным образом, а те, кто был во второй, в течение этого периода времени обходились без первого приема пищи. Участники эксперимента регулярно взвешивались, и какой-либо зависимости изменения веса от употребления пищи по утрам выявлено не было.

Миф 2: не следует увлекаться сухими завтраками

Реальность: от сладких снеков действительно лучше отказаться, но зерновые завтраки вполне могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты. Как показало исследование, опубликованное в американском журнале Advances in Nutrition, продукты из цельнозерновой муки (то есть грубого помола) снижают уровень холестерина, улучшают функцию кишечника, а также помогают поддерживать здоровый вес. При этом овсяные и ячменные смеси лучше всего подойдут для тех, кто следит за уровнем холестерина, а пшеничные отруби идеальны для людей, испытывающих проблемы с кишечником.

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Миф 3: людям, ведущим активный образ жизни, необходим плотный завтрак

Реальность: завтрак увеличит ваши энергозатраты. Исследование, проведенное в Университете Бата (Великобритания) показало, что у тех, кто плотно завтракал утром, расход энергии при повседневной физической активности был выше по сравнению с теми, кто ничего не ел до полудня.

Миф 4: завтрак поможет меньше есть в течение дня

Реальность: уменьшить потребление калорий он точно не поможет, зато обеспечит мозг необходимыми веществами и поддержит уровень глюкозы в крови в течение всего дня. Работа ученых Миссурийского университета показала, что плотный завтрак, в частности - блюда с высоким содержанием белка - инициируют выброс дофамина, который вызывает чувство удовлетворенности и насыщения, но позже голод возьмет свое, и организму потребуется добавка.

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Реальность: это всего лишь один из приемов пищи в течение дня. Организм должен получить определенное количество калорий, и не имеет особого значения, на сколько приемов пищи вы их разделите - пять или, скажем, шесть. "В то же время это не повод пропускать завтрак, ведь он может дать организму запас необходимых питательных веществ", - напоминает Зерацки. Главное, чтобы вся употребляемая пища была здоровой.

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Здоровье, Завтрак, Полезный завтрак, Мифы о здоровом завтраке.
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