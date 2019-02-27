Скачать
Среда, 27.02.2019
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Великий пост-2019: как правильно питаться
Великий пост-2019: как правильно питаться

Медики назвали 6 основных признаков болезни печени

Медики назвали 6 основных признаков болезни печени
13:17 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот процесс необходимо распознать вовремя, пока не будет слишком поздно, и врачи уже окажутся бессильны.

Стало известно за какими шестью признаками можно распознать то, что печень нуждается в лечении.

Потеря аппетита. Один из первых признаков проблем с печенью это утрата аппетита. Из-за повреждений печени происходит скопление токсинов в организме, что подавляет аппетит. Более того, нарушается абсорбция витаминов и минералов, что приводит к слабости и усталости.

Тошнота и рвота. Еще один распространенный симптом болезней печени, связанный с излишним скоплением токсинов. Это затрагивает пищеварение, что воздействует на желудочно-кишечную систему, вызывая постоянную рвоту. Особенно тревожно, если эти ощущения возникают сразу же после приема пищи.

Цвет глаз. Изменения цвета глаз, а преимущественно, их желтушность, говорят о проблемах с печенью. Поэтому очень важно следить за цветом не только глаз, но и кожи.

Боль в желудке и отеки. Печень находится в верхней правой части живота, и любая существенная боль в этой зоне или дискомфорт могут быть явными симптомамиболезней печени. В дополнение к этому, натяжение кожи в этой области могут говорить об отеках печени, так что человеку необходимо посетить врача.

Проблемы со сном увеличивают шансы заболеть

Отек ступней. Многие люди не знают о том, что из-за повреждения печени возникает отек ступней или эдема. Это связано с невозможностью печени избавлять организм от токсинов, что приводит к скоплению отходов и нарушает кровоток. Данные отходы скапливаются в разных частях организма, но преимущественно в ступнях.

Темная моча. При проблемах с печенью наблюдается повышенное производство желчных солей. Нехватка ферментов, которые должны расщеплять эти соли, приводит к скоплению желчных пигментов в организме. Пигменты выводятся наружу через мочу и фекалии. Они имеют чуть темный оттенок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Печень, Советы медиков, Болезнь печени.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь