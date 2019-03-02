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Суббота, 02.03.2019
Поразительные свойства клубники, о которых Вы не догадывались
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Поразительные свойства клубники, о которых Вы не догадывались

Кто не любит клубнику? Все любят клубнику! Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: "Съешь меня, я вкусная". Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой ягоды, она также обладает множеством полезных свойств, которые оказывают оздоровительное воздействие на наш организм.
wuzzup.ru
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Клубника, Польза, Полезные свойства, Полезные свойства клубники.
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