Поразительные свойства клубники, о которых Вы не догадывались

Кто не любит клубнику? Все любят клубнику! Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: "Съешь меня, я вкусная". Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой ягоды, она также обладает множеством полезных свойств, которые оказывают оздоровительное воздействие на наш организм.