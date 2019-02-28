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Медики назвали лучшую пищу, которая укрепляет иммунитет

Медики назвали лучшую пищу, которая укрепляет иммунитет
09:31 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что при усвоении волокон кишечным микробиомом выделяются вещества, благодаря которым улучшаются защитные функции организма.

Здоровье иммунной системы почти на 70% зависит от состояния кишечной микрофлоры, - при этом клетки кишечника можно заставить активнее поддерживать хорошее самочувствие. Данное мнение было озвучено учеными из Калифорнийского университета, пишет Science: они считают что нужно обязательно употреблять волокнистую пищу.

Исследователи из США заключили, что пищевые волокна – лучшая еда для кишечных бактерий. 

"Волокнистая пища наиболее предпочтительна для бактерий кишечника. При ее расщеплении образуется короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут стимулировать рецепторы иммунных клеток, - это активирует антимикробные реакции иммунной системы", - приводится в Science мнение ученых.

Полезные свойства разных видов мяса

Прежде чем сделать такой вывод, исследователи изучали, как взаимодействуют в организме кишечные микроорганизмы, клетки иммунной системы и колонциты (клетки слизистой оболочки толстого кишечника). По их словам, защита человека от болезнетворных патогенов зависит в большой мере от активности бактерий-резидентов, действующих в связке с колонцитами. Когда человек употребляет пищу, богатую волокнами, клетчаткой, колонциты функционируют так, что бактерии-резиденты оказываются максимально защищенными от гибели.

Лучшими источниками пищевых волокон являются растительные продукты – ягоды, овощи и фрукты, орехи.

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Здоровье, Пища, Продукты питания, Иммунитет, Советы медиков.
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