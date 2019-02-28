Скачать
Четверг, 28.02.2019
Законопроект президента о наказании за незаконное обогащение уже в ВР
Законопроект президента о наказании за незаконное обогащение уже в ВР
"Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
"Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
ММА: Киев принимает мировой чемпионат WWFC 14
Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто
Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто

В куриных яйцах обнаружили новое полезное свойство

В куриных яйцах обнаружили новое полезное свойство
20:28 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Исследование, проведенное в США, показало, что употребление куриных яиц помогает детям лучше развиваться.

Специалисты пришли к заключению, что этот продукт – один из самых важных и полезных для растущего организма.

Журнал Pediatrics рассказал о том, что в чрезвычайной полезности куриных яиц для организма детей смогли убедиться ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. В их исследовании дети возрастом от шести до девяти месяцев в течение полугода съедали по одному яйцу в день. Их показатели медосмотра затем сравнили с данными контрольной группы, в которой употреблялось меньше яиц.

Оценив полученные сведения, исследователи заявили: в среднем при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза, по сравнению со случаями, когда продукт не используется для приготовления пищи.

Медики назвали лучшую пищу, которая укрепляет иммунитет

Ученые назвали куриные яйца превосходным источником питательных веществ для детей младшего возраста, у которых благодаря их употреблению снижается риск задержек в развитии и лучше осуществляется рост.

Ранее исследования подтверждали важность присутствия куриных яиц в рационе питания у беременных женщин. Специалисты высказывались о том, что этот продукт необходим для развития центральной нервной системы ребенка в утробе матери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Свойства, Польза, Полезные свойства, Куриные яйца, Полезные свойства яиц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
02 Пенсии, монетизации и выборы: что ждет украинцев в марте
03 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
04 Порошенко в толпе снял шапку с девушки: видео
05 В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
В Киеве утвердили &quot;правила&quot; для е-билетов
В Киеве утвердили "правила" для е-билетов
АО &quot;Укрзализныця&quot;: проезд в поезде &quot;Четыре столицы&quot; подешевеет
АО "Укрзализныця": проезд в поезде "Четыре столицы" подешевеет
Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд
Современная королева: Летиция сменила пышное платье на кожаный обольстительный наряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь