Минздрав создаст независимое агентство для оценки эффективности лекарств

Новости шоу бизнеса: В ближайшее время в Украине будет создано независимое агентство для оценки эффективности лекарственных средств.

В Украине будет создано независимое от Минздрава агентство для оценки эффективности лекарственных средств, методов профилактики, диагностики и лечения, в том числе и по показателю "стоимость/эффективность". Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

"Чтобы оптимизировать затраты и финансировать только эффективные лекарственные средства и медицинские технологии, Минздрав стремится создать отдельный экспертный орган. Это агентство с помощью самых современных методов оценки технологий здравоохранения будет предоставлять научное обоснование отбора лекарственных средств, методов профилактики, диагностики и лечения с оптимальным показателем "стоимость/эффективность", - сказал Илык.

По его словам, эксперты агентства будут проводить анализ всех инноваций в сфере здравоохранения Украины. "Решения по оценке медицинских технологий будут направлены на достижение лечения с лучшей эффективностью и оптимальное использование финансовых ресурсов. Агентство будет оценивать целесообразность их использования в рамках существующего финансирования. На основе этих рекомендаций Минздрав будет пересматривать номенклатуру государственных закупок и Национальный перечень основных лекарственных средств", - отметил Илык.

Он заявил, что эксперты агентства также будут помогать оптимизировать работу медицинских учреждений в рамках доказательной медицины и оценки медицинских технологий.

По мнению Илыка, в Украине очень важно использование доказательных данных. "Мы поддерживаем мировой тренд - переход от альтернатив к ценностям. То есть оценка медицинских технологий, помощь рационализировать решения - это мостик между доказательствами и ценностями. Каждая страна имеет свои приоритеты, ресурсы, модели принятия решений. Украина также будет иметь современную, легкую и понятную модель оценки медицинских технологий ", - отметил Илык.