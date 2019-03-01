Как выжить после ядерного взрыва (Видео)

К счастью, история человечества не знает случаев взаимного применения ядерного оружия. По крайней мере, пока. Угроза глобального противостояния ослабилась. Однако на региональных уровнях усиливаются многочисленные противоречия. В доказательство этому просто взглянем на ситуацию вокруг Индии и Пакистана: эти страны, как известно, имеют ядерное оружие. То есть о способах выживания, известных всем еще с холодной войны, не стоит забывать. Что же должен знать человек, который собрался поехать, скажем, в Нью-Дели? Для начала нужно понимать, что, оказавшись в эпицентре ядерного взрыва, шансов выжить практически нет. Если же вы оказались на почтительном удалении от места детонации, то есть правила, которые придется соблюдать. И сегодня вы узнаете какие. К счастью, история человечества не знает случаев взаимного применения ядерного оружия. По крайней мере, пока. Угроза глобального противостояния ослабилась. Однако на региональных уровнях усиливаются многочисленные противоречия. В доказательство этому просто взглянем на ситуацию вокруг Индии и Пакистана: эти страны, как известно, имеют ядерное оружие. То есть о способах выживания, известных всем еще с холодной войны, не стоит забывать. Что же должен знать человек, который собрался поехать, скажем, в Нью-Дели? Для начала нужно понимать, что, оказавшись в эпицентре ядерного взрыва, шансов выжить практически нет. Если же вы оказались на почтительном удалении от места детонации, то есть правила, которые придется соблюдать. И сегодня вы узнаете какие.