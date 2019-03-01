Скачать
Пятница, 01.03.2019

Как выжить после ядерного взрыва (Видео)

К счастью, история человечества не знает случаев взаимного применения ядерного оружия. По крайней мере, пока. Угроза глобального противостояния ослабилась. Однако на региональных уровнях усиливаются многочисленные противоречия. В доказательство этому просто взглянем на ситуацию вокруг Индии и Пакистана: эти страны, как известно, имеют ядерное оружие. То есть о способах выживания, известных всем еще с холодной войны, не стоит забывать. Что же должен знать человек, который собрался поехать, скажем, в Нью-Дели? Для начала нужно понимать, что, оказавшись в эпицентре ядерного взрыва, шансов выжить практически нет. Если же вы оказались на почтительном удалении от места детонации, то есть правила, которые придется соблюдать. И сегодня вы узнаете какие. К счастью, история человечества не знает случаев взаимного применения ядерного оружия. По крайней мере, пока.       Угроза глобального противостояния ослабилась. Однако на региональных уровнях усиливаются многочисленные противоречия. В доказательство этому просто взглянем на ситуацию вокруг Индии и Пакистана: эти страны, как известно, имеют ядерное оружие.   То есть о способах выживания, известных всем еще с холодной войны, не стоит забывать. Что же должен знать человек, который собрался поехать, скажем, в Нью-Дели?         Для начала нужно понимать, что, оказавшись в эпицентре ядерного взрыва, шансов выжить практически нет. Если же вы оказались на почтительном удалении от места детонации, то есть правила, которые придется соблюдать. И сегодня вы узнаете какие.
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Взрыв, Видео, Метод, Способ, Как выжить.
01:54 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь