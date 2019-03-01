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Пятница, 01.03.2019
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Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте
Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте

Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте

Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте
02:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили что младенцы чувствуют злобный тон матери, уже в шесть месяц из роду.

Родители прекрасно понимают, что их дети могут узнать, счастливы ли они или злы, задолго до того, как научатся говорить. У взрослых эмоциональный контент обрабатывается в лобных и височных долях, однако так ли это у младенцев ученые, никак не могли доказать. Предыдущая работа в этой области, в которой использовались МРТ-машины для сканирования головного мозга младенцев, оказалась сложноприменима из-за очень тревожного шума, который пугал детей.

Сотрудники Университета Манчестера (Великобритания) решили эту проблему с помощью неинвазивного метода визуализации мозга, который называется функциональной спектроскопией ближнего инфракрасного диапазона (functional near-infrared spectroscopy). Этот метод визуализации мозга включает измерение кровотока в области коры головного мозга. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.

В ходе эксперимента младенцы слушали записанные бессодержательные речи, сидя на коленях у своих матерей. Записи были либо злыми, либо добрыми, либо нейтральными по своему эмоциональному содержанию. Исследователи также изучали одни и те же пары матери и младенца во время повседневной игры на полу, тщательно измеряя и изучая их взаимодействие. В частности, исследователи интересовались тем, в какой степени мать стремилась контролировать поведение своего ребенка и насколько чувствительным была реакция ребенка на ее слова.

В ходе анализа данных выяснилось, что и злая, и добрая интонация активируют ту же сеть передней коры, что и у взрослых. Агрессивная интонация вызывала наивысший уровень активации в этой области мозга и усиливалась со степенью контроля со стороны матери. Это говорит о том, что проявленная забота может повысить чувствительность ребенка к гневным интонациям и повысить уровень стресса.

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"Наши результаты показывают, что мозг ребенка чувствителен к различным эмоциональным тонам, которые они улавливают в голосе. Такие интонации могут вызывать различные паттерны активации в областях мозга ребенка, которые, как известно, также участвуют в обработке голоса у взрослых и детей старшего возраста. Эти паттерны также показывают, что ранняя забота, которой подвергаются дети, может влиять на реакции мозга, поэтому чем более навязчива и требовательна их мать, тем сильнее реакция мозга у этих шестимесячных детей на восприятие "злого" голоса", — объясняет ведущий автор исследования Чэнь Чжао (Chen Zhao).

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Исследование, Дети, Мать, Ученые, Младенец, Полугодовалый возраст.
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