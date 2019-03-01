Прием антибиотиков в детстве повышает риск развития психических заболеваний

Новости шоу бизнеса: Прием антибиотиков детьми повышает риск развития психического заболевания.

Исследование, которое поддерживает новые теории о функциональном взаимодействии между инфекцией, кишечным микробиомом и психическими заболеваниями, — одна из почти 50 работ, в которых использовались данные Датского центра психиатрических исследований. В этом реестре впервые отслеживаются клинические данные более одного миллиона человек. В своем исследовании ученые воспользовались информацией о датчанах с 1995 года, которые лечились от психических заболеваний в течение первых 17 лет жизни. Все показатели общего и психического состояния здоровья, а также выписанные рецепты были тщательно задокументированы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Предполагается, что кишечный микробиом — чрезвычайно разнообразное бактериальное сообщество, которое находится в кишечнике — посылает сигналы в мозг, влияя на настроение и, возможно, на восприимчивость к психическим заболеваниям. Исследования на животных моделях уже демонстрировали связь между бактериями и депрессией. Еще одна группа ученых обнаружила, что мыши, получавшие антибиотики, показали не только изменения в разнообразии кишечного микробиома, но и худшие результаты в тестах на память. Таким образом, один из самых разрушительных способов изменить микробиом — принимать антибиотики, многие из которых уничтожают как вредные, так и безвредные бактерии.

Роберт Йолкен, нейробиолог из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и ведущий автор исследования, также занимался связью микробиома кишечника и человеческого мозга. В своей работе он и его коллеги из Дании изучили историю болезни жителей Дании, родившихся в период с 1995 по 2012 год, — в общей сложности чуть более миллиона детей, — обращая особое внимание на прием антибиотиков и наличие инфекции в возрасте до 18 лет. Затем они отслеживали историю психического здоровья каждого пациента в среднем в течение 10 лет. После этого специалисты также сравнили их данные с контрольной группой датских детей, которым прописывали лекарства для борьбы с микробами, но те по какой-то причине их так и не принимали (одной из распространенных причин может быть то, что дети просто выздоравливали сами по себе, прежде чем родители купили таблетки).

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что воздействие антибиотиков, особенно в течение долгого срока или многократных доз, было связано с повышенным риском различных психических расстройств. В целом 3,9 процента от общего числа детей, то есть примерно 42 тысячи, позже были госпитализированы с каким-либо психическим расстройством, в то время как 5,2 процента (56 тысячам детей) позднее выписали антипсихотическое лекарство. По сравнению с контрольной группой дети, получавшие противомикробные препараты, имели повышенный риск развития психических заболеваний.

Подростки, которые были госпитализированы и лечились от инфекции, на 84 процентов чаще имели и психические заболевания и на 42 процента чаще принимали антипсихотики. Тех детей, которым прописывали противомикробные препараты только для борьбы с инфекцией, по-прежнему на 40 и 22 процента чаще госпитализировали в связи с психическими заболеваниями или же они получали антипсихотические средства соответственно. В обоих случаях повышенный риск был отмечен у детей, принимавших антибиотики, в то время как у детей, получавших противовирусные или противогрибковые препараты, дополнительного риска не наблюдалось.

Ученые подчеркивают, что поводов для паники нет, так как малые дозы не приведут к таким результатам, однако отмечают, что антибиотики, вероятно, считаются более весомым фактором нарушения работы мозга, чем инфекции.