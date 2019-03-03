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Воскресенье, 03.03.2019
11 продуктов, которые помогут справиться с усталостью и вернуть бодрость
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11 продуктов, которые помогут справиться с усталостью и вернуть бодрость

В течение всего дня современному человеку необходимо сохранять рабочий настрой и повышенную концентрацию для продуктивной работы. Но мы не роботы и не можем постоянно выделять «топливо" в виде нескончаемого потока энергии: стрессы, усталость и недосыпание влияют на наш организм не лучшим образом и перегружают мозг, способствуя снижению уровня так необходимой нам концентрации.
formulazdorovya.com
Фото: formulazdorovya.com
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Здоровье, Продукты, Бодрость, Усталость.
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