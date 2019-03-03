11 продуктов, которые помогут справиться с усталостью и вернуть бодрость

В течение всего дня современному человеку необходимо сохранять рабочий настрой и повышенную концентрацию для продуктивной работы. Но мы не роботы и не можем постоянно выделять «топливо" в виде нескончаемого потока энергии: стрессы, усталость и недосыпание влияют на наш организм не лучшим образом и перегружают мозг, способствуя снижению уровня так необходимой нам концентрации.