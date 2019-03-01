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Эфективные способы быстро унять сильное сердцебиение

Эфективные способы быстро унять сильное сердцебиение
15:57 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Советы кардиологов, которые могут помочь быстро унять этот приступ тахикардии, - они очень просты.

Бывают моменты, когда сердце внезапно начинает учащенно биться и не хочет возвращаться в нормальный ритм. 

Один из предлагаемых врачами методов основан на принципе резкого снижения температуры тела. В таких обстоятельствах сердцебиение замедляется как результат того, что нервная система оптимизирует физиологические процессы, позволяющие организму адаптироваться к новым условиям.

Что сделать: охладить лицо. Поскольку лицо близко к сердцу и его просто охладить, окуните его на несколько секунд в емкость с холодной водой (можно добавить лед).

Либо поплещите в лицо или просто умойтесь очень холодной водой. Как вариант – протрите кожу лица кубиком льда.

Другой способ быстро нормализовать сердцебиение заключается в воздействии на блуждающий нерв, отвечающий за частоту сердечных ударов.

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Что сделать: напрячь мышцы живота. Предварительно сделайте глубокий вдох. Закройте ноздри пальцами, сомкните рот, опустите веки. Все это время держите мышцы пресса напряженными, не отпускайте. Попробуйте сделать выдох, по-прежнему держа закрытыми нос и рот, и продолжая напрягать живот.

Кардиологи напоминают: в некоторых случаях тахикардия – явление естественное. Возможно, вы просто перенапряглись, переволновались. Если видимых причин нет, в особенности, если помимо учащенного сердцебиения чувствуется боль в груди или возникает ощущение нехватки воздуха, нужно срочно обращаться за врачебной помощью.

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Здоровье, Сердцебиение, Советы медиков, Бользнь сердца, Как унять сильное сердцебиение.
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